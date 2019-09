3 choses essentielles à vérifier avant de reprendre une pizzeria

En reprenant une pizzeria, l’entrepreneur bénéficie déjà d’un fonds de commerce et d’une clientèle qui doit lui permettre de démarrer son activité dans de bonnes conditions. D’un point de vue financier, la reprise d’activité peut s’avérer être plus judicieuse qu’une création d’activité à condition de bien étudier l’emplacement et la réputation de l’affaire vendue.

