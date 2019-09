Autonomy & The Urban Mobility Summit : Le salon international des solutions de mobilités durables

Depuis 2015, le salon Autonomy & The Urban Mobility Summit rassemble chaque année en octobre à Paris près de 8 000 visiteurs professionnels venus du monde entier autour d'intervenants et d'exposants questionnant les enjeux de mobilité. L’objectif est d’accompagner la transition vers une mobilité intelligente et durable en créant des passerelles entre les entreprises innovantes, créatrices de solutions de mobilité adaptées aux enjeux contemporains, et les décideurs institutionnels et privés, à même d’adopter et de mettre en place ces solutions.

Rencontre avec Pascal MELET, Directeur Général d’Autonomy & The Urban Mobility Summit.