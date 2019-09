Dossier Salon : comment choisir un salon professionnel et maximiser ses chances de succès ?

Quel que soit son niveau de développement, la participation à des salons, foires et autres événements professionnels constitue un passage indispensable dans la vie d’une entreprise. Ces manifestations professionnelles offrent en effet de formidables leviers pour la croissance de l’activité et représentent actuellement l’unique moyen d’humaniser les échanges commerciaux dans un monde presque totalement digitalisé.

Que ce soit pour présenter ses nouveaux produits, gonfler son carnet d’adresse ou améliorer son image, participer à un salon professionnel est levier commercial essentiel et permet de rencontrer les acteurs majeurs et les experts du domaine.

Mais cet enjeu stratégique nécessite tout de même un investissement non-négligeable qui peut s'avérer catastrophique si le choix de départ n’est pas parfaitement analysé et réfléchi en amont.



