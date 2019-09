Hannover Messe 2020 : Le thème-phare de la transformation industrielle donne le ton et montre la voie

La HANNOVER MESSE est le salon mondial phare de l’industrie. Avec le thème vedette de la « transformation industrielle », elle couvre tous les thèmes d’actualité de l’industrie et notamment l’industrie 4.0, l’intelligence artificielle, la 5G ou encore la logistique intelligente. Les volets d’exposition ont pour nom : Future Hub, Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Logistics et Engineered Parts & Solutions. Plus de 80 conférences et forums complètent le programme. La prochaine édition se déroulera à Hanovre du 20 au 24 avril 2020. L’Indonésie est le pays-partenaire de la HANNOVER MESSE 2020.



Rencontre avec Suzanne GATZEMEIER, Directrice Générale de Hannover Messe