L’univers EdTech se prépare à vivre 72H d’effervescence

Les innovations dédiées à l’éducation ont le vent en poupe et les acteurs publics et privés sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser de très près. Un univers dédié à l’innovation éducative, formé d’experts et de passionnés qui font rimer technologie avec pédagogie. Pour partager les avancées, les nouveautés et les grandes tendances, tous ses acteurs qui imaginent de nouvelles solutions éducatives ont rdv au salon Educatec-Educatice du 20 au 22 novembre à Paris, le salon des technologies, usages et innovations éducatives.

