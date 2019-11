Salon SBE 2020 : Lyon capitale du Tourisme d'Affaires et de l'Événementiel les 13 et 14 février 2020

Depuis 2004, Séminaires Business Events propose ce rendez vous B2B annuel, devenu incontournable pour les acteurs du tourisme d’affaires et de l'événementiel majoritairement issus d’Auvergne- Rhône-Alpes et de Provence. Ce salon est organisé sur 2 jours, les 13 et 14 février au Centre de Congrès Cité Internationale de Lyon. Il réunit plus de 170 exposants et son enjeu est de permettre aux entreprises, agences et associations de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles offres, d’échanger avec leurs responsables commerciaux dans une atmosphère conviviale et de planifier leurs prochains événements professionnels.

Rencontre avec Yves RIOTON, Président de Séminaires Business Events.

