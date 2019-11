SOLUTRANS 2019, l'événement fédérateur de la filière du transport routier et urbain, à Lyon le 19 novembre.

La 15ème édition de SOLUTRANS, salon international des solutions de transport routier et urbain, s'inscrit dans la dynamique de la filière et réunira à Lyon près de 50 000 professionnels et 850 exposants et marques représentées, du 19 au 23 novembre .

Résolument tournée vers l'avenir, SOLUTRANS 2019 prend le virage du numérique et de l'électrique et multiplie les actions et événements accélérateurs de développement pour la filière. Le salon se positionne clairement comme le plus grand rassemblement européen de véhicules industriels et urbains électriques, de 3,5 à 44 tonnes..



Rencontre avec Patrick CHOLTON, Président de SOLUTRANS.

