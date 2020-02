Plan handicap d'Emmanuel Macron : des mesures satisfaisantes ? - 16/02

Ce dimanche 16 février, Renaud Degas, journaliste et éditeur de la Veille des acteurs de la santé. Jérôme Leleu, président d'Interaction Healthcare se sont penchés sur la série de mesures annoncée par Emmanuel Macron ayant pour but de se mobiliser pour améliorer la vie des personnes handicapés, dans l'émission BFM Life présentée par Julien Gagliardi et Lorraine Goumot. BFM Life est à voir ou écouter le samedi et le dimanche sur BFM Business.

