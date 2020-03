Quatre types de placement à prendre avec des pincettes

Entre un Livret A et un LDDS qui ne rapportent plus que 0,50% et un taux de rendement moyen de l'assurance vie structurée à 100% de fonds euros qui pourrait s'établir à 1,40% en 2019, l'intérêt de disposer d'une épargne sécurisée s'étiole d'année en année. - Pixabay